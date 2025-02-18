«Безумные» лыжники прокатились рядом с извергающимся вулканом: видео

Стратовулкан Этна начал проявлять активность в начале февраля.

На Сицилии продолжается извержение одного из самых оживленных вулканов мира: выбросы лавы из жерла Этны достигают более трех километров.

Активность 3357-метрового вулкана не отпугнула любителей экстрима. В социальных сетях появилось видео, на котором заметно, как парочка смельчаков спускается на лыжах по склонам горы, извергающей пламя. Судя по кадрам, лыжников не смущает, что им приходится умело маневрировать между снежными заносами и потоками огня.

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Знаменитый сицилийский вулкан начал извергаться 8 февраля и с тех пор не утихает. На прошлой неделе окрестности Этны вновь озарились светом огня после второго массивного извержения. Жителей и туристов просят соблюдать осторожность, но власти уточняют, что пока угрозы населению нет.