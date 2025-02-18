авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

«Безумные» лыжники прокатились рядом с извергающимся вулканом: видео

«Безумные» лыжники прокатились рядом с извергающимся вулканом: видео

Стратовулкан Этна начал проявлять активность в начале февраля.

На Сицилии продолжается извержение одного из самых оживленных вулканов мира: выбросы лавы из жерла Этны достигают более трех километров.  

Активность 3357-метрового вулкана не отпугнула любителей экстрима. В социальных сетях появилось видео, на котором заметно, как парочка смельчаков спускается на лыжах по склонам горы, извергающей пламя. Судя по кадрам, лыжников не смущает, что им приходится умело маневрировать между снежными заносами и потоками огня.

Знаменитый сицилийский вулкан начал извергаться 8 февраля и с тех пор не утихает. На прошлой неделе окрестности Этны вновь озарились светом огня после второго массивного извержения. Жителей и туристов просят соблюдать осторожность, но власти уточняют, что пока угрозы населению нет. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025