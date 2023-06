Биологи выяснили, что дельфины «сюсюкают» с детенышами

Так они могут учить малышей своей «речи».

Дельфины-афалины меняют тон, когда «разговаривают» со своими детенышами. Они практически переходят на «сюсюканье», говорится в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Американские биологи изучили свист 19 дельфинов-матерей во Флориде, когда те плавали в одиночку, с другими морскими особями и детенышами. Такие свистки важны млекопитающим, чтобы поддерживать связь друг с другом и напоминать, что они находятся рядом.

Выяснилось, что при обращении всех 19 афалин к маленьким дельфинам звук свистка становится выше, а диапазон частот больше, чем обычно — это напоминает «сюсюканье» женщины с ребенком. По версии ученых, так дельфины могут обучать детенышей полноценной дельфиньей «речи».

«Было бы логично, если бы подобные адаптации возникли у афалин — долгоживущих видов, в чьей жизни акустические сигналы играют важную роль. Их детеныши должны научиться произносить множество звуков, чтобы общаться», — считают авторы исследования.

Реклама

Впрочем, у биологов есть и другая версия того, зачем дельфины «сюсюкают» со своими детьми. Таким образом они могут пытаться обратить внимание маленького дельфина на мать — чтобы тот понимал, что она «говорит» именно с ним.