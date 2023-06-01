Бизон едва не забодал туристов, которые хотели сделать селфи

Посетители парка хотели сделать селфи с животным.

Две туристки оказались в опасной близости от бизона в Йеллоустонском национальном парке, когда пытались сделать селфи с животным.

На видео, размещенном в соцсетях, женщина, личность, которой не установлена, протягивает руку в попытке прикоснуться к бизону, а затем в ужасе отпрыгивает от него, когда животное тянется вперед, создавая впечатление, что он вот-вот бросится в атаку.

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Бизон не стал преследовать женщину, которая пыталась его погладить, оставив группу туристов в покое.

В Йеллоустоуне запрещено приближаться к животным ближе, чем на 90 метров. По данным Службы национальных парков (NPS), Йеллоустонский национальный парк сохраняет самое большое стадо бизонов в США численностью до 5500 особей. Это единственное место в стране, где с доисторических времен непрерывно жили эти животные.

В то же время бизоны причинили больше травм в Йеллоустоне, чем любое другое животное. В среднем в Йеллоустоне каждый год получают травмы от одного до двух человек.

Эти массивные животные являются крупнейшими наземными млекопитающими в Северной Америке и могут весить до 900 килограммов.