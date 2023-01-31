Блогер сделал самую большую пиццу в мире

Достижение подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

Звезда YouTube с никнеймом Airrack, чье настоящее имя Эрик Декер, объединился с Pizza Hut, чтобы приготовить самую большую пиццу в мире диаметром в 40,2 метра и площадью в колоссальный 1291 квадратный метр. Их амбициозный кулинарный проект побил предыдущий рекорд в 1261 квадратный метр.

И пицца не пропала зря – она была разделена и передана в благотворительные фонды по всему Лос-Анджелесу. Гигантская пицца была приготовлена из 6193 кг теста, 2244 кг сладкого соуса маринара, более 3993 кг сыра и около 630 496 кусочков пепперони.

Пицца была полностью собрана, украшена и запечена по частям на месте в конференц-центре Лос-Анджелеса.

Рекордная пицца Фото: Guinness World Records

Пицца была создана, чтобы отпраздновать возвращение пиццы под названием The Big New Yorker, пиццы в нью-йоркском стиле 1990-х годов, в меню Pizza Hut.

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«Благодаря моему сообществу, 2022 год был большим годом для нашего канала, и я пообещал им, что мы побьем этот рекорд, если они помогут мне набрать 10 миллионов подписчиков на YouTube, так что мы выполняем это обещание. Чтобы это произошло, нам пришлось объединиться с самым культовым и моим любимым брендом пиццы», – Airrack.

И это не первый титул Pizza Hut в Книге рекордов Гиннеса, они также являются рекордсменами по доставке пиццы на самой большой высоте на суше после передачи еды на вынос на вершине горы Килиманджаро в Танзании – это 5897 метров.

Pizza Hut впервые представила The Big New Yorker в 1999 году. Диаметр пиццы составляет 16 дюймов, что на 30 процентов больше, чем стандартная большая пицца ресторана. Блюдо, вдохновлено классическими пиццами на вынос, которые можно найти в пиццериях Нью-Йорка. Она сделана со сладким соусом маринара, а гибкие ломтики сложены пополам, как в настоящей пицце в нью-йоркском стиле.