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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
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3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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В тренде: блогеры идут в провинциальные музеи

Первый массовый советский колесный трактор — Фордзон-Путиловец (из Научно-технического музея истории трактора в Чебоксарах)

В самые необычные музеи можно заглянуть не выходя из дома.

На российской платформе вертикальных видео Yappy появился интересный тренд – талантливые авторы платформы со всей страны, от Калининграда до Владивостока, посетили необычные музеи в родном городе и сняли вертикальные видео, так что теперь можно заглянуть туда не выходя из дома.

К примеру, блогер-фермер Кирилл Степанов (@kirill_Stepanov) отправился в Научно-технический музей истории трактора в Чебоксарах. Он узнал об истории развития мирового тракторостроения и даже попробовал себя в качестве водителя раритетного трактора.

Автор книжного блога Ксения (@ksenia_experience) из Нижнего Новгорода посетила культовое арт-пространство «Кладовка. Галерея историй», погрузилась в советскую эпоху и показала уникальную коллекцию пластинок, плакатов и других старинных вещей.

В своих роликах в роли экскурсовода также выступил профессиональный пожарный и художник-самоучка из Екатеринбурга. Сергей (@fireman6410) побывал в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и познакомил пользователей с русской живописью и даже обнаружил в коллекции музея масштабное полотно «Лесной пожар» Алексей Денисова-Уральского.

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