Блохи атаковали туристов на Мальдивах. Они залезают под кожу и откладывают яйца

Песчаные блохи в основном обитают в сухих почвах тропических стран, например, в Юго-Восточной Азии и в Южной Америке.
Российские туристы на Мальдивах стали жертвами песчаных блох, которые залезают под кожу отдыхающих и откладывают там личинки, сообщает Telegram-канал Shot.
Нашествие предположительно связано с самками блох из рода Tunga. Именно женские особи этих мелких паразитов (в ширину они достигают не более одного миллиметра) вызывают наибольшее количество проблем. Они внедряются под кожу человека (зачастую между пальцами рук и ног или под ногти), где разрастаются и откладывают сотни яиц, провоцируя воспаление в пораженных участках, зуд и боль. Болезнь, которую вызывают паразиты, называется тунгиоз. Характерные симптомы: в некоторых случаях возможно повышение температуры, на коже появляются опухшие красные ранки, которые имеют характерные чёрные точки в центре.
После созревания яиц блоха выбрасывает их из ранки и позже сама сама может покинуть тело своей жертвы.
Этот вид блох обитает в песках тропических стран, но мало кто из туристов Индии, Африки, Юго-Восточной Азии или Южной Америки осведомлен о возможной угрозе. По словам некоторых туристов, использование кокосового масла способно отпугнуть паразитов.
Кстати, не забывайте также об угрозе, связанной с пожирающей мозг амёбой Naeglera fowleri. Этот одноклеточным паразит обитает в пресных водоёмах и проникает в организм жертвы через нос, пробираясь в головной мозг через обонятельный нерв, где начинает поедать ткани.
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