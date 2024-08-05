Блохи атаковали туристов на Мальдивах. Они залезают под кожу и откладывают яйца

Нашествие предположительно связано с самками блох из рода Tunga. Именно женские особи этих мелких паразитов (в ширину они достигают не более одного миллиметра) вызывают наибольшее количество проблем. Они внедряются под кожу человека (зачастую между пальцами рук и ног или под ногти), где разрастаются и откладывают сотни яиц, провоцируя воспаление в пораженных участках, зуд и боль. Болезнь, которую вызывают паразиты, называется тунгиоз. Характерные симптомы: в некоторых случаях возможно повышение температуры, на коже появляются опухшие красные ранки, которые имеют характерные чёрные точки в центре.

После созревания яиц блоха выбрасывает их из ранки и позже сама сама может покинуть тело своей жертвы.