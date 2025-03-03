Боевой глухарь вновь атакует сноубордистов в Шерегеше

Благодаря своему бесстрашию птица стала достопримечательностью курорта.
На горнолыжном курорте Шерегеш уже второй год подряд наблюдается нарушитель порядков: агрессивный глухарь регулярно нападает на отдыхающих. Птица обосновалась здесь еще с предыдущей зимы.
В 2024 году она уже показывала свою враждебность, атакуя сноубордистов, но тогда одному из пострадавших удалось спастись благодаря помощи лыжника, который отогнал глухаря с помощью лыж и палок. В нынешнем сезоне задиристый глухарь вновь появился на склонах. Посетители запечатлели на видео, как птица набросилась на сноубордиста.
Во время инцидента товарищ пострадавшего успел заметить опасность и предупредить мужчину, который в тот момент надевал ботинки. К счастью, никто серьезно не пострадал.
Местные жители и посетители курорта уже хорошо знакомы с этим глухарем. Благодаря своему бесстрашному поведению он превратился в настоящую местную достопримечательность. Возможно, птица защищает гнездо или воспринимает лыжников как нарушителей на собственной территории.
Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали из-за оборудованного им пункта обогрева туристов в горах Шерегеша.
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