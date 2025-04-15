Большой космический фестиваль в Москве

12 апреля с 12:45 до 17:00 в городском променаде «Острова Мечты» пройдет яркое и захватывающее событие — космический фестиваль, подготовленный при поддержке Техпросвет ВКонтакте и госкорпорации «Роскосмос».

Реклама

В этот день «Остров Мечты» превратится в космическую станцию, где можно будет каждому найти себе занятие:

12:45 – 14:00 — Музыкальная программа. гостей будет встречать кавер-группа, чтобы зарядить всех на космическое настроение: живой звук, любимые мелодии и атмосфера межзвёздного путешествия.

13:00 – 17:00 — Работа интерактивных зон. Каждый желающий сможет потрогать настоящие метеориты, пообщаться с роботами, а в зоне «Почты России» — передать «космический привет» и отправить тематическую открытку близким в любую точку нашей страны. Самые активные смогут попробовать себя в космических мастер-классах или поучаствовать в викторине с брендированными призами!

13:10 – 13:40 — Автограф-сессия с летчиками-космонавтами, Героями России, космонавтами отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос»: Олегом Артемьевым, Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петеленым и Андреем Федяевым.

14:00 – 15:00 — Музыкальная программа. Свои хиты представят ученики арт-студии Доминика Джокера Jocker School.

15:00 – 15:50 — Выступление летчика-космонавта и Героя России Сергея Рязанского.

15:30 – 16:10 — Космические лекции популяризаторов науки Марата Айрапетяна, Дениса Прудника и Алисы Зариповой.

В течение всего дня будет работать фотозона в тематическом космическом оформлении, где каждый сможет сделать эффектные снимки на память.