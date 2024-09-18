«Борис» затопил Европу: смертоносный шторм принес рекордное количество осадков

В эпицентре катаклизма оказались Польша, Румыния, Австрия, Германия, Чехия и Словакия.
Центральная и Восточная Европа столкнулась с последствиями смертоносного средиземноморского циклона «Борис», который пришёл на смену периоду сильной жары. Начиная с 12 сентября на некоторые районы Австрии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обрушилось в пять раз больше осадков, чем в среднем выпадает в этом месяце. Мощные ливни вызвали сильный подъём воды в реках, их выход из берегов и затопление жилых районов – тысячам жителей пришлось покинуть свои дома.
На начало этой недели в результате стихии погибло как минимум 18 человек в четырех странах Европы – в Румынии, где больше всего пострадавших, в Польше, Австрии и Чехии. В реке Дунай и других водоёмах уровень воды продолжает подниматься, а в некоторых районах ещё только ожидается достижение критического уровня.
В результате шторма в Чехии без электроснабжения остались как минимум 135 000 домов, 10 тысяч жителей были эвакуированы, а количество подтопленных населенных пунктов исчисляется сотнями.
В некоторых частях Польши на сегодняшний день действует самый сильный, красный уровень опасности, в стране введён режим стихийного бедствия.
Недалеко от границы Польши и Чехии, в месте слияния рек Опава и Одра, прорвало дамбу, которую жители небольшого польского городка Ныса помогали восстанавливать спасателям всю ночь. Мэр города призвал жителей по возможности эвакуировать своих близких и ценности или пережидать шторм на верхних этажах здания, так как уровень воды может достигать несколько метров в высоту.
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