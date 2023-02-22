Бразильский карнавал вернулся после двухлетнего перерыва

10-дневные массовые гуляния уже подходят к концу.

Масштабный карнавал с песнями и танцами по всему Рио-де-Жанейро вновь развернулся в городе в эти выходные – он проходит с 17 по 25 февраля. Это первый фестиваль после пандемии COVID-19 и выборов в Бразилии, которые вызвали разногласия, – и празднующие явно решили компенсировать двухлетний перерыв, закружившись в водовороте блесток и самбы.

Лучшие школы самбы Рио 17 февраля открыли ежегодный парад соревнований на гигантском стадионе, превратившемся в проспект, известный как «Самбадром». Он был местом проведения парада с 1980-х годов и является главным символом бразильского карнавала.

На двухдневном соревновании 12 лучших школ самбы города сражаются за звание чемпионов парада – многочисленные танцоры двигаются на ослепительных платформах под громкую музыку и аккомпанемент тысячи певцов и барабанщиков. Их откровенные костюмы инкрустированы драгоценными камнями и покрыты перьями.

Мэр Рио Эдуардо Паес символически вручил ключ от города избранному королю карнавала, известному как «король Момо».

«Празднование карнавала после пандемии – это чувство свободы и счастья, которое настолько велико, что я даже не могу его описать», – говорит 25-летняя участница Дебора Соареш.

Фестиваль отменилин в 2021 году из-за пандемии, которая унесла в стране до 700 тысяч жизней. В прошлом году была проведена сокращенная версия карнавала, но массовые уличные вечеринки, известные как «блоко», были запрещены.

«Это двойное счастье! С помощью этого карнавала мы можем отпраздновать конец правления Болсонару и оставить позади ужасы пандемии», – отмечает 34-летняя Аманда Оливия из известной школы самбы Mangueira.

Карнавал в Рио-де-Жанейро-2023 Фото: rio.com

Школы самбы, гордость бедных фавел Рио, проводят месяцы напролет, репетируя и создавая сверкающие обряды и фантастические платформы, которые являются фирменными символами карнавальных шествий. Вокруг конкурирующих школ появляются целые сообщества фанатов, а их шоу являются не только предметом гордости, но и тяжкой работой, поскольку для подготовки к карнавалу требуются швеи, сварщики, дизайнеры костюмов и другие специалисты.

Сете Соледаде, 39-летний артист, сказал, что он был «измучен, но счастлив» после того, как сошел со своей платформы на финише действующих чемпионов Гранде-Рио.

Реклама

Карнавал в Рио-де-Жанейро-2023 Фото: rio.com

«Мы пережили действительно сложный период как с точки зрения пандемии, так и с точки зрения политики. Теперь мы полны надежд на новую Бразилию, на этот новый момент. Мы сильно пострадали во время пандемии из-за нашего правительства. Много людей погибло. Это такой великий праздник жизни – быть здесь и сейчас, обниматься и петь вместе», – говорит Соледаде.

Планируется, что карнавал в Рио соберет около двух миллионов человек, которые присоединятся к более чем 500 уличным вечеринкам.

Рио-де-Жанейро ожидает около миллиарда долларов дохода от баров, отелей и ресторанов, сказал Ронни Кошта, президент городского агентства по туризму. По данным бразильской гостиничной ассоциации, отели Рио-де-Жанейро заполнены на 85%, и ожидается, что эта цифра приблизится к максимальному значению.