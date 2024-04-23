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Британцы нашли у себя дома древний «демонический» унитаз

Фото: arkeonews.net

Скульптура являлась частью дренажной системы.

Жители английского города Линкольн обнаружили в своей ванной комнате скульптуру мифического существа — импа.

Новые жильцы дома, переехавшие в начале 2024 года, нашли в ванной комнате люк, под которым находилась каменная голова импа. Рот скульптуры служил стоковым отверстием, вероятно, для писсуара. Специалисты утверждают, что скульптура была создана в середине или конце XIV века и являлась частью дренажной системы.

Имп — это персонаж европейской мифологии, напоминающий карлика — гоблина или беса.

По одной из легенд, его отправил в северную Англию сам Сатана. На земле он начал издеваться над епископом и разрушать витражи и мебель Линкольнского собора, пока его не превратил в камень ангел. С тех пор его 30-сантиметровая статуя находится на стене собора.

Ранее сообщалось, что ученые из США при помощи 3D-принтера изготовили копию древнего свистка ацтеков из пирамид в центральной Мексике. Археологи нашли зловещий предмет в форме черепа в руках скелета, когда проводили масштабные раскопки в конце 90-х.

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