Британцы нашли у себя дома древний «демонический» унитаз

Скульптура являлась частью дренажной системы.

Жители английского города Линкольн обнаружили в своей ванной комнате скульптуру мифического существа — импа.

Новые жильцы дома, переехавшие в начале 2024 года, нашли в ванной комнате люк, под которым находилась каменная голова импа. Рот скульптуры служил стоковым отверстием, вероятно, для писсуара. Специалисты утверждают, что скульптура была создана в середине или конце XIV века и являлась частью дренажной системы.

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Имп — это персонаж европейской мифологии, напоминающий карлика — гоблина или беса. По одной из легенд, его отправил в северную Англию сам Сатана. На земле он начал издеваться над епископом и разрушать витражи и мебель Линкольнского собора, пока его не превратил в камень ангел. С тех пор его 30-сантиметровая статуя находится на стене собора.

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