Британцы променяли собак на фенеков: почему это проблема

Эксперты предупреждают, что несмотря на умильную внешность, из этих животных получаются не самые лучшие домашние питомцы.

Собаки считаются лучшими друзьями человека, но в последнее время сердца британцев завоевывают другие псовые – фенеки. Эти пустынные лисицы с огромными ушами и пушистым хвостом официально разрешены для владения в Великобритании – владельцам даже не нужна специальная лицензия, чтобы завести себе самого маленького представителя из семейства псовых. Но эксперты предупреждают, что это может быть не очень хорошей идеей, как и в случае с содержанием большинства экзотических животных.

Фенеки (Vulpes zerda) не одомашнены. Они обитают только в пустынях северной Африки, привыкли занимать довольно обширные песчаные участки, ужасно пахнут и даже могут атаковать своих хозяев. Конечно, выглядят они крайне мило – фото и видео с активными и «разговорчивыми» пушистыми лисичками собирают множество восторженных откликов в соцсетях, а заодно вдохновляют все больше людей завести себе таких питомцев. При этом большинство домохозяйств просто не готовы к тому, чтобы ушастые лисицы из Сахары были счастливы и здоровы в домашней обстановке.

Линдси МакКенна, основательница организации Wild Side Exotic Rescue, предостерегает британцев от покупки фенеков. На своей ферме в Хартфордшире она присматривает за 35 экзотическими животными, спасенными от перепродажи. Она рассказала, что в 2018 году купила двух фенеков у продавца экзотических домашних животных. Однако МакКенна категорически против содержания лисиц в качестве домашних животных и говорит, что купила пару только для того, чтобы их не разводили, используя как инкубаторы по поставке новых лисят на внутренний рынок.

«Я думала, что, если кто-то заполучит их, они будут их разводить, потому что люди думают, что могут заработать много денег на продаже фенеков. Но они должны жить в дикой природе, и я не думаю, что мы имеем право использовать их в качестве домашних животных», – Линдси МакКенна.

Фенеки часто позиционируются как дружелюбные, поддающиеся дрессировке и милые альтернативы собакам и кошкам. При этом они довольно миниатюрные и меньше тех же кошек по размерам. Однако МакКенна предупреждает, что в неволе очень сложно содержать животных счастливыми и здоровыми.

«Их потребности могут быть очень дорогостоящими и специфическими, а с учетом необходимого им пространства среднестатистический человек не в состоянии обеспечить это», – объясняет МакКенна.

Она добавила, что в дикой природе фенеки живут группами до 10 особей, тогда как людям часто продают их, как если бы они были одиночным животными. МакКенна также предупредила, что фенеки могут быть опасными и нападать на своих владельцев, если с ними не обращаться правильно.

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«Даже собака может напасть на своего хозяина, а шансы на то, что это сделает дикое животное, намного выше», – Линдси МакКенна.

МакКенна говорит, что она и ее команда всегда используют специальное оборудование и толстые перчатки при работе с фенеками и делают это только в случае крайней необходимости.

В настоящее время фенеки внесены в список второй статьи Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Это означает, что им не угрожает исчезновение, но торговлю необходимо контролировать, чтобы не нанести вред естественной популяции.