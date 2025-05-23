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Британцы за пять дней покорили Эверест при помощи ксенона

Британцы за пять дней покорили Эверест при помощи ксенона

Вид на Эверест с борта самолета

Скоростное восхождение вызвало озабоченность у правительства Непала.

Правительство Непала начало проверку по поводу рекордного восхождения британской группы альпинистов на Эверест — самую высокую вершину мира. Восхождение было завершено всего за пять дней благодаря использованию газа ксенона. Специалисты министерства культуры, туризма и гражданской авиации ведут переговоры с членами экспедиции, руководством и соответствующими учреждениями для детального изучения случившегося.

По данным СМИ, группа состояла из четырех бывших военнослужащих Великобритании, включая бывшего министра по делам ветеранов Алистера Карнса. Подчеркивается, что подготовка прошла в Германии, где участники эксперимента проходили процедуру дыхания ксеноном, причем само вещество не доставлялось в Непал. Обычно подобный поход занимает порядка двух месяцев, но данная методика обеспечила быструю адаптацию организма.

Со своей стороны чиновники разъясняют, что ранее подобные способы ускорения процесса акклиматизации альпинистов в Непале не использовались, и теперь предстоит провести «исследование возможных рисков для здоровья участников и экологии района». Депутат парламента Раджендра Баджгайн отметил негативные последствия быстрого подъема для экономики страны, поскольку местные жители, работающие гидами и сопровождающими для туристов, потеряют значительную долю доходов.

Ранее сообщалось, что власти Непала повысили стоимость разрешения на восхождение на Эверест и обязали альпинистов брать с собой биоразлагаемые пакеты.

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