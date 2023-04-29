Британец 2 месяца съедал по 16 бургеров McDonald’s каждый день. Что было с ним потом?

Он утверждает, что его тело изменилось удивительным образом.

44-летний Дэйв Маклеод, имеющий степень магистра в области питания, считает, что диета из фастфуда может улучшить здоровье людей. Он съедал от 12 до 16 бургеров сети быстрого питания каждый день в течение восьми недель, избегая употребления других закусок, таких как картофель фри.

Маклеод утверждает, что такая диета сделала его сильнее и лучше, а также улучшила его психическое здоровье. Он считает, что это оказало наибольшее влияние на его силу, поясняя, что смог висеть на одной руке на турнике гораздо дольше и брал гораздо более тяжелые веса во время тренировок.

Маклеод также отметил, что избавился от экземы, а анализы крови показали, что риск заболеваний, включая диабет и сердечные заболевания, снизился.

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«То, чем я занимаюсь, – это не наука, по сути, это трюк, но я надеюсь, что это натолкнет на размышления. Я не предлагаю всем выбирать диету плотоядных животных, но некоторые радикальные диеты, подобные этой, возможно, заслуживают рассмотрения в качестве терапии», – Дэйв Маклеод.

Он добавил, что болезни, связанные с питанием, являются огромной проблемой. Ожидается, что к 2050 году на Западе 90 процентов взрослых будут иметь избыточный вес или ожирение.

Роспотребнадзор, однако, предупреждает, что трансжиры, которые содержатся в фастфуде, приводят к проблемам с печенью, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой, а также в разы повышают риск возникновения злокачественных новообразований. Для человека безопасное количество трансжиров составляет не более 1% от суточного рациона, в то время как порция обеда фастфуда содержит около 40% таких жиров.

Фастфуд содержит большое количество консервантов, усилителей вкуса, красителей, которые не приносят пользу организму. Также не идет на пользу избыточное содержание сахара и соли. Кроме того, подобная пища вызывает привыкание.