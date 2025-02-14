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Британец чуть не выкинул редкое издание «Гарри Поттера» и продал его за 2,4 млн

Британец чуть не выкинул редкое издание «Гарри Поттера» и продал его за 2,4 млн

В аукционном доме собирались утилизировать первое издание «Гарри Поттера», но вовремя спохватились.

Управляющий аукционного дома Д. Пирс разбирал вещи, предназначенные на выброс, когда наткнулся на книгу «Гарри Поттер и философский камень» авторства Джоан Роулинг. 

Оказалось, что это самое первое издание знаменитой саги о юном волшебнике, которое было выпущено тиражом всего в 500 экземпляров. На оборотной стороне книги был характерный дефект, который подтвердил редкость издания. Более того, это был один из 300 экземпляров, которые изначально отправили в библиотеку. 

Управляющий, конечно же, оставил редкую книгу и выставил её на торги. В итоге «Гарри Поттера» продали за 21 тыс. фунтов стерлингов (около 2,4 млн. рублей). Внимательность и дотошность помогла служащему аукционного дома заработать крупную сумму!

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