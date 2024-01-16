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Британец нашел на пляже одну из крупнейших акул в мире

Фото: Stephen Davies

Гигантскую акулу вынесло на пляж пригорода Уолласи в графстве Мерсисайд.

На пляж пригорода Уолласи (графство Мерсисайд, Великобритания) выбросило одну из крупнейших акул в мире — ее обнаружил 72-летний бегун во время пробежки. Пожилой мужчина нашел акулью тушу длиной 4,5 метра 5 января на берегу Ливерпульского залива. Знакомый рыбак объяснил бегуну, что на пляж вынесло гигантскую (или исполинскую) акулу. Убирать ее с берега пришлось при помощи вилочного погрузчика.

«Я никогда раньше не встречал ничего подобного», — отметил пожилой мужчина.

Гигантские, или исполинские акулы (Cetorhinus maximus) — вторые в мире по размеру после китовых акул: они могут достигать 11 метров в длину. Гигантских акул отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. Они питаются планктоном, но не всасывая воду, а просто плавая с открытой пастью. В настоящее время этот вид находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Ирландии гигантская акула проплыла под двухместным каяком, на котором на морскую прогулку отправились две подруги.

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