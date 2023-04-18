Британец нашел в бананах из супермаркета гигантского паука

Членистоногое прибыло в Виндзор из Доминиканской Республики.

Житель города Виндзор (Великобритания), 35-летний Крэйг Харрисон, нашел самку гигантского крабового паука в связке бананов, которую купил в супермаркете Tesco. Увидев членистоногое, британец испугался и отшатнулся, но затем взял себя в руки, поймал паучиху, посадил ее в пластиковый контейнер и отправил в службу дезинсекции Tesco. Там подтвердили, что она прибыла из Доминиканской Республики.

Зоологическое общество Лондона идентифицировало особь как гигантского крабового паука: представители этого вида часто прячутся в бананах. Укус такого паука ядовит для человека — он может вызвать учащенное сердцебиение, рвоту и головные боли — но не смертелен. Поставщик Tesco пообещал усилить проверки продукции, а представители супермаркета извинились перед Харрисоном и предложили ему компенсацию в 100 фунтов стерлингов (10,2 тысячи рублей). Правда, Крэйга это не устроило.

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Крупнейшего гигантского крабового паука диаметром около 30 сантиметров нашли в пещере Лаоса — обычные представители этого вида вдвое меньше. В сумке каждой паучихи может содержаться до 200 яиц. И незваная гостья, попавшая к Крэйгу Харрисону, также носила с собой потомство.

Ранее сообщалось, что самцы пероногих пауков (лат. Philoponella prominens) научились катапультироваться от самок после совокупления на огромной скорости. Все для того, чтобы избежать печальной участи быть съеденными коварными партнершами.