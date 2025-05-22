Британец отбился от белого медведя котелком с кашей

Хищник испугался и не стал нападать на исследователя.

Британский исследователь Пен Хэдоу сумел отбиться от белого медведя во время экспедиции на Шпицбергене. Об этом он рассказал газете The Guardian.

Хэдоу посвятил более 40 лет жизни изучению и защите Арктики, неоднократно сталкиваясь с белыми медведями — главными хищниками этих широт. За свою карьеру он встречал животных 35 раз, но ни разу не был вынужден применять огнестрельное оружие. Однако однажды ему пришлось использовать в качестве защиты обычную посуду. Этот случай произошёл в 1990 году, когда Хэдоу в одиночку исследовал восточное побережье Шпицбергена. Несколько раз ему казалось, что рядом крадётся медведь, и однажды опасения подтвердились.

«В тот день я только что закончил завтракать в палатке. Кашу я приготовил в старом тяжелом котелке с пластиковой ручкой, который принадлежал моей матери. Газовая горелка еще работала, я растапливал снег для термоса. Как только выключил плиту, наступила тишина, и тут я услышал характерный хруст снега», — вспоминает исследователь.

Открыв палатку, он увидел медведя буквально на расстоянии вытянутой руки. У британца было ружье, но оно лежало за спиной, и мужчина понимал, что если потянется за ним, зверь может напасть.

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«Поэтому я схватил ближайший тяжелый предмет — котелок с кашей — и со всей силы ударил им медведя по голове», — рассказывает Хэдоу.

Хищник поморщился, наклонил голову и, испугавшись звона, быстро удалился. По мнению Хэдоу, главное при встрече с белым медведем — сбить его с толку. Неожиданное поведение человека может напугать зверя и не дать ему перейти к нападению.