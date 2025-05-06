Британец поджег свой дом, чтобы посмотреть на работу пожарных

26-летний мужчина оказался «одержим» работой борцов со стихией.

В апреле житель Великобритании был приговорен к восьми месяцам условного срока и исправительным работам за то, что в 2023 году он дважды за ночь поджег свой дом ради встречи с пожарными.

26-летний Джеймс Браун из английского Эшингтона в графстве Нортэмберленд мечтал стать пожарным, но по каким-то причинам его мечте не суждено было сбыться. Вместо этого мужчина пристрастился к ложным вызовам пожарных служб, чтобы увидеть своих героев в действии.

Что произошло? 9 сентября 2023 года Браун вызвал пожарную бригаду, сообщив о возгорании постельного белья – якобы из-за неисправности электросчетчика на него попали искры. Небольшой пожар был потушен, и работники службы отключили подачу электроэнергии в доме Брауна. Однако через полтора часа мужчина снова связался с пожарными, сообщив уже о новом возгорании всё того же постельного белья. Когда пожарные прибыли на место, мужчина снова обвинил в пожаре электросчетчик, но пожарным это показалось странным – ведь подача электричества в дом была перекрыта. Более того, Браун показался им слишком воодушевленным и снимал пожарных во время тушения на камеру. В бригаде заподозрили, что мужчина мог устроить пожар преднамеренно.

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Дальнейшая проверка показала, что за последние 12 месяцев мужчина звонил в пожарную службу более 80 раз. В конечно счете Браун признался, что действительно сам поджег текстиль в своём доме.

Судья назвал поведение мужчины явной «одержимостью» пожарными и обвинил его в пустой трате времени и ресурсов спасательных служб, которым пришлось отвлечься на его звонки в то время, как люди действительно могли находиться в опасности. Адвокат Брауна сказал, что его подзащитный «крайне раскаивается» в своих действиях и уже обратился за помощью в борьбе со своей одержимостью. Сообщается, что с момента ареста Браун воздерживался от любых контактов с пожарными.