Британец с тремя ампутированными конечностями покорил Килиманджаро

Он доставил туда веганский бургер, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
13 октября 2009 года британский военнослужащий Энди Рейд был тяжело ранен: он наступил на самодельное взрывное устройство талибов во время патрулирования участка провинции Гильменд в Афганистане. В результате ему пришлось ампутировать обе ноги и правую руку.
С тех пор каждый год в октябре мужчина ставит перед собой амбициозную задачу: собрать деньги и отправить их ассоциациям, которые помогли ему пережить это тяжелое время. Но в 2022 году Энди решил сделать больше, чем когда-либо – подняться на стратовулкан в Танзании высотой 5895 метров.
Ранее Энди уже покорял Килиманджаро, но это было задолго до ампутации – в 1999 году, тогда ему только исполнился 21 год и он был молодым рекрутом.
«Тогда у меня были все руки и ноги, но это все равно было довольно тяжело. Но как здорово показать людям с инвалидностью, чего можно достичь при правильном настрое и, очевидно, в компании хороших людей», – Энди Рейд.
Одним из этих людей оказался Дэн Ходжес – он долгое время работал волонтером в Standing Tall Foundation и выступал в качестве неофициального координатора проекта. Он возглавил одну из групп, состоящую из добровольцев, которые одновременно с Энди решили подняться на Килиманджаро. «Группа поддержки» Энди включала двух физиотерапевтов, хирурга-консультанта, протезиста и профессионального альпиниста.
Поскольку Энди требовалось несколько дней отдыха в горах, чтобы акклиматизироваться, его команда вылетела туда раньше. Обе команды планировали свои восхождения так, чтобы достичь вершины одновременно. Команде Энди потребовалось на это 14 дней, а команде Дэна – шесть.
К восхождению Энди готовился два года. Он придерживался строгого режима тренировок и проводил много времени на беговой дорожке. Он также покорил Сноудон, самую высокую гору в Уэльсе и Англии, вместе со своими товарищами по тренировкам.
Приходилось непросто: в процессе много внимания требовал протез левой ноги Энди стоимостью 75 тысяч долларов. Он содержит высокотехнологичные микропроцессоры, которые позволяют ноге приспосабливаться к различным ландшафтам. Но этот протез нужно заряжать раз в пять дней. А на больших высотах при холодной температуре его потребовалось заряжать еще чаще. Энди носил с собой блоки питания и при необходимости заряжал протез по ночам. Но его правый протез был, возможно, еще более проблематичным.
«Мне нужно было пройти 100 метров, снять протез, почистить ногу, почистить подшлемник, снова надеть его, а затем надеть, чтобы у меня не появилось язв или порезов», – Энди Рейд.
На каждый день приходилось около 10-12 часов ходьбы. А перед сном Энди приходилось заниматься своими ногами по два часа. Также он вставал утром на час раньше всех, чтобы снова установить протезы.
Энди и его команда доставили на вершину веганский бургер Honest Burgers. Он был приготовлен и хранился в вакуумной упаковке, поэтому его сочли безопасным для употребления.
Восхождение оказалось сложным для всех участников, у многих развилась высотная болезнь. По словам одного из волонтеров, он дважды терял сознание.
«Многие из нашей команды были готовы сдаться, в том числе и я в какой-то момент. Но знание того, что Энди уже идет впереди, поддерживало нас», – говорит Ходжес.
«Потребовалось пару недель, чтобы понять, чего мы на самом деле достигли», – признался Энди. После возвращения он получил множество поздравительных сообщений в социальных сетях, и его начали узнавать на улице люди, вдохновленные его рекордом. Энди надеется вдохновить других людей с ограниченными возможностями осознать истинные пределы своего потенциала.
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