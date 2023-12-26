Британец встретил в лесу редчайшего белого оленя

С подобной мутацией рождается лишь один из 20 тысяч мунтжаков – необычных лающих оленей.

Житель города Бишопс-Уолтхем (Великобритания) Росс Бартлетт обнаружил редкого оленя-альбиноса — мунтжака (Muntiacus). Бартлетт уже замечал это удивительное животное несколько месяцев назад, но тогда не успел сфотографировать его. Однако в этот раз Россу повезло: он успел сделать несколько снимков, прежде чем олень скрылся.

Бартлетт подумал, что олень мог сбежать из зоопарка, и обратился к зоологам. Специалисты объяснили ему, что он, по всей видимости, видел самку мунтжакского оленя: представители этого вида обычно имеют коричневый цвет меха. Альбиносы у мунтжаков крайне редки: с такой мутацией рождается лишь одна особь из 20 тысяч.

Мунтжаки — это род оленей, которые обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. В Великобританию их привезли из Китая. Они отличаются от других оленей примитивным строением коротких рогов и разнообразной окраской меха. Кроме того, мунтжаки невелики по размерам — их вес колеблется в пределах от 12 до 33 килограммов.

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Иногда мунтжаков называют «лающими оленями» – при волнении или возбуждении эти олени издают звуки, схожие с лаем собак.

Несколько лет назад фотоловушки в Британии также запечатлели редкого мунтжака-альбиноса – на этих кадрах животное можно рассмотреть получше. Впрочем, не уточняется, может ли это быть тот же самый олень.

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