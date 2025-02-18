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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
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Британка нашла у берега редчайшего радужного слизня

Британка нашла у берега редчайшего радужного слизня

Такие существа обычно живут в теплых водах у берегов других стран.

Жительница Великобритании нашла в водах графства Корнуолл редкого морского слизня вида Babakina anadoni. Кэти Мэггс сфотографировала это красочное существо неподалеку от порта Пензанс. Она рассказала, что потратила целый день на поиски, и лишь в самом конце дня ей удалось заметить брюхоногого моллюска.

На фотографиях, сделанных Кэти, видно крошечное создание, размеры которого сравнимы с ногтем большого пальца. Этот вид получил название радужного морского слизня за свою яркую окраску: его тело окрашено в розовые или фиолетовые тона, а отростки имеют разнообразные оттенки — фиолетовый, розовый, синий и белый.

Babakina anadoni

Как правило, такие слизни живут в теплых водах у берегов Испании, Южной Франции, на Канарских островах, а также в Карибском море и у побережья Бразилии. Однако, как указывает издание, начиная с 2023 года Babakina anadoni уже четыре раза встречали у берегов Великобритании.

Ранее эксперты отмечали, что появление радужных слизней у британских берегов — отнюдь не радостная новость. Это можно почти наверняка считать признаком потепления океана, вызванного чрезвычайной климатической ситуацией.

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