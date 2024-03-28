Британка выхаживала помпон от шапки, перепутав его с ежонком

Правда раскрылась, когда женщина отнесла «питомца» ветеринарам.

В Великобритании женщина выхаживала помпон от шапки, приняв его за раненого ежонка. Правда вскрылась, когда женщина приехала к ветеринарам, пишет LADBible.

Женщина рассказала, что прогуливалась в лесу и увидела в листве маленького серого ежика. Она решила, что ежонку нужна помощь, поэтому забрала его с собой, отогрела, поставила рядом мисочку с едой, а наутро отвезла к ветеринарам в коробке с подстеленной газетой.

В клинике посетительница рассказала, что ежик не ест и не двигается. Но ветеринары, осмотрев его, заявили, что это не зверек — а просто меховой помпон шапки.

Врачи посмеялись над ситуацией, но все равно поблагодарили женщину за бдительность. Они написали в соцсетях, что поступок британки искренне растрогал всю ветклинику.

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«Это золотое правило: ежи не должны выходить на улицу днем, особенно маленькие. И женщина поступила абсолютно правильно — за исключением того факта, что это был не еж», — отметили специалисты