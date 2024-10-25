Британка застряла между рогами дерущихся оленей

Женщину госпитализировали с серьезными травмами.

Британка была госпитализирована после того, как оказалась замешанной в борьбе двух оленей. Этот случай произошел ранним утром 22 октября в деревне Коучс-Милл (графство Корнуолл). Олени сцепились рогами прямо на дороге — и между ними оказалась зажата местная жительница. Вероятно, она хотела помочь животным, но сама попала в ловушку.

Полиции удалось разнять оленей, однако женщина получила серьезные повреждения от их рогов и была немедленно доставлена в больницу. Один из оленей сразу же скрылся в лесу, а другого оставили на месте для ветеринарного осмотра. К счастью, ни одно из животных серьезно не пострадало.

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Осень — это период, когда у оленей начинается гон, и самцы начинают активно соперничать за территорию и самок. В это время они нередко устраивают жестокие сражения, атакуя своих оппонентов рогами. Специалисты из британского Министерства лесного хозяйства отмечают, что такие стычки обычно происходят между оленями приблизительно одного размера, которые стремятся утвердить свое лидерство. Победившему оленю предоставляется возможность спариться с большинством самок в своем гареме, количество которых может доходить до 20 особей. Эксперты настоятельно советуют людям в осеннее время года держаться подальше от оленей, так как эти животные могут проявлять агрессию.

Ранее сообщалось, что олени оказались пристанищем старых вариантов коронавируса.