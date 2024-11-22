Британки размещали в мессенджерах видео с убийствами животных

На видео, которые выкладывали преступники, обезьян жестоко избивали, обливали кислотой и помещали их лапки в блендеры.

В Великобритании посадили в тюрьму двух женщин, которые состояли в тайном обществе истязателей обезьян. Об этом сообщает интернет-газета The Guardian.

Группу садистов, издевавшихся над обезьянами, раскрыли британские журналисты. Они наткнулись в сети на жестокие видео, где люди мучают и убивают детенышей длиннохвостых макак, — а потом провели расследование и нашли авторов и распространителей роликов. Главой сообщества оказался американец Майкл Маккарти: он создал Telegram-канал с обсуждением методов пыток, а саму съемку заказывал у операторов в Индонезии.

На видео, которые выкладывали преступники, обезьян жестоко избивали, обливали кислотой и помещали их лапки в блендеры. За всем этим наблюдали зрители по всему миру.

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Две британки, 37-летняя Холли Легресли и 56-летняя Адриана Орме, выкладывали в чаты фото и видео с пытками обезьян. Когда женщин арестовали, Легресли созналась, что загрузила в группы 22 изображения и 132 видео, а также переводила деньги на счет PayPal, чтобы поощрить жестокое обращение с животными. Орме рассказала, что опубликовала один текст, загрузила одно изображение и 26 видео, а также переводила деньги.

Суд решил отправить каждую из британок в тюрьму на 2 года и 15 месяцев. О судьбе других участников сообщества не сообщается.