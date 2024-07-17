Британку не пустили на рейс из-за пятна чая в паспорте

Представители авиакомпании Ryanair настаивают на том, что поступили по закону.

Гражданке Британии отказали в посадке на рейс ирландского лоукостера Ryanair из-за дефекта в паспорте, несмотря на то, что все её данные были читаемые, рассказывает британский таблоид The Sun.

Неприятность произошла с Ниной Уилкинс в английском аэропорту Восточный Мидландс 7 июля. Нина и её молодой человек Рори Аллен направлялись на побережье Коста-Брава в каталонской провинции Жирона.

Пара без проблем прошла регистрацию на рейс, где по словам Рори сотрудница «даже глазом не моргнула», когда проверяла их паспорта.

«Мы даже не думали о том, что нас могут не пустить в самолет», – поделился Рори с таблоидом.

Молодые люди затем также спокойно миновали зону безопасности – но вот при посадке на рейс у них возникли проблемы. Представители авиакомпании отказались пускать девушку в самолёт из-за небольшого «пятна цвета чая» в её паспорте.

«[У выхода на посадку] они открыли паспорт Нины, передали несколько сообщений по рации и сказали, что не пустят нас на рейс с этим паспортом», – продолжил парень девушки.

Пятно цвета чая в паспорте Нины Уилкинс Фото: Kennedy Newsand Media / The Sun

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Рори и Нина были очень удивлены отказом авиакомпании, потому что по их словам они уже пользовались этим же «запятнанным» документом в других аэропортах, и до этого проблем не возникало.

«Это просто пятно на ее паспорте. Все равно все видно», – возмущается молодой человек.

Ошарашенная девушка тут же расплакалась. По словам её партнёра, пару тут же отвели в зону выдачи багажа, где они смогли получить свои вещи. Затем их и вовсе вывели из аэропорта, как «преступников», по словам Рори.

Путешественникам посоветовали перебронировать билеты через другую авиакомпанию, которая бы не возражала против небольшого чайного дефекта в паспорте.

Нине и Рори купили билеты у другого лоукостера Jet2 за 260 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей) и сели на борт самолёта без каких-либо происшествий.

«Я не понимаю, как одна авиакомпания может это сделать, а другая нет. Это просто сбивает меня с толку», – делится мужчина. – «Нина была в отчаянии, так как ее семья была в самолете, который вылетел, а мы все еще были в Англии».

Представители авиакомпании, тем не менее, настаивают, что поступили правильно. В Великобритании проездной документ считается поврежденным, если данные в нём неразборчивы или есть «повреждение или обесцвечивание любой части паспорта» даже из-за воды, ответили в Ryanair.

Так что любовь британцев к чаю сыграла здесь с пассажирами злую шутку.