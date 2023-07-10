Британская авиакомпания сняла с рейса 19 пассажиров, сообщив, что самолет «слишком тяжелый»

Все они покинули воздушное судно добровольно.

Британская авиакомпания EasyJet попросила 19 пассажиров, летевших из испанского острова Лансароте в Ливерпуль, сойти с самолета, поскольку самолет стал «слишком тяжелым».

На видео, записанном пассажиром, пилот говорит: «Спасибо всем, что пришли сегодня сюда. Поскольку вас так много, сегодня у нас довольно тяжелый самолет. Этот вес в сочетании с короткой взлетно-посадочной полосой и ветрами – большая опасность. Поэтому, чтобы нам все-таки взлететь, кому-то из вас придется отправиться чуть позже».

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Пилот попросил 20 пассажиров самолета покинуть воздушное судно. Он также объявил, что EasyJet выплатит компенсацию в 500 евро каждому, кто покинет самолет: после чего сразу же нашлись 19 добровольцев.

В сообщении от авиакомпании говорится: «EasyJet может подтвердить, что 19 пассажиров рейса EZY3364 из Лансароте в Ливерпуль вызвались вылететь более поздним рейсом из-за того, что вес самолета превысил ограничения для данных погодных условий. Это обычное оперативное решение. В этих обстоятельствах ограничения по весу действуют для всех авиакомпаний – из соображений безопасности.

В случае, если самолет превышает ограничения по весу, мы просим пассажиров бесплатно пересесть на более поздний рейс: вот что произошло в данном случае. Всем добровольцам предоставляется компенсация в соответствии с правилами авиакомпании», – говорится в сообщении EasyJet.