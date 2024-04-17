Британская туристка попала в больницу после встречи со змеей на Кипре

Пострадавшей приходится передвигаться на инвалидной коляске.

Британская путешественница отправилась на Кипр, чтобы отпраздновать свое 40-летие, и стала жертвой нападения ядовитой змеи. Сэм Уэст из городка Шифнал оказалась в реанимации после того, как во время медитации в отеле Atlantica Aphrodite Hills на нее напала тупоносая гадюка.

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«Змея укусила меня чуть выше левой лодыжки, прежде чем я успела отреагировать. Моя нога горела и пульсировала, боль была мгновенной», — рассказала туристка.

Сотрудники отеля оперативно доставили британку в отделение неотложной помощи, где ей сообщили, что ей требуется противоядие. После четырех дней в реанимации Уэст выписали из больницы, и она смогла вернуться в отель. Однако нога женщины сильно опухла и ей приходится передвигаться в инвалидной коляске. Более того, теперь она платит 260 фунтов стерлингов (примерно 30 тысяч рублей) за ночь в номере для инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Камеруне беременная женщина успела родить ребенка, прежде чем умереть от смертельного укуса ядовитой змеи эфы из семейства гадюковых.