Британские чайки атакуют наркоманов ради запрещенных веществ

Птиц под веществами прозвали «зомби-чайками» из-за их агрессии.

В Великобритании чайки стали нападать на наркоманов и отнимать у них запрещенные вещества — об этом сообщила ежедневная газета-таблоид Daily Star. По данным издания, ранее британские чайки нередко пытались отобрать у прохожих еду — но теперь птицы стали атаковать уличных наркоманов, чтобы отобрать у них запрещенные вещества, а затем съесть их.

Подобные сообщения поступили, в частности, из Лондона, Лидса, Манчестера и Ливерпуля.

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«Чайки пойдут на все. Если мы употребляли марихуану, чайки могли просто подлететь к нам, забрать ее и улететь. В итоге спасением для нас стали автобусные остановки. Но чайки, казалось, даже в этом случае знали, где мы находимся», — рассказал 45-летний Кевин Робертсон, бывший наркозависимый из Гастингса.

При этом после употребления наркотиков чайки начинают вести себя агрессивно, за что британцы и местные журналисты прозвали их «зомби-чайками». Что именно толкает птиц похищать и поедать запрещенные вещества, пока остается загадкой.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Девон чайка за год украла из продуктового магазина около 17 килограммов продуктов общей стоимостью более 300 фунтов стерлингов (24,5 тысячи рублей).