авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Британский город захватили крысы «размером с котов»

Британский город захватили крысы «размером с котов»

Грызуны расплодились во время забастовки мусорщиков.

Британский Бирмингем заполонили крысы. Причиной стали горы мусора, скопившиеся в городе из-за забастовок уборщиков и водителей мусоровозов, пишет Daily Mail.

По данным газеты, работники коммунальных служб с января требовали от городского совета повысить заработные платы и отказаться от сокращения рабочих мест. Это привело к тому, что город буквально захватили крысы «размером с кошек», по словам жителей. Они разрывают стоящие на улицах пакеты в поисках еды и копаются в содержимом.

«Повсюду упаковка от еды и отходы. Для них это как буфет. Днем мы редко видим их, но ночью улицы кишат ими», — пожаловался журналистам один из жителей города.

Он добавил, что в последнее время грызуны стали пробираться в жилые дома, машины и сараи и оставлять помет. Кроме того, из-за мусора на улицах стоит сильный запах, что тоже возмущает британцев.

Крысолов  Уильям Тиммс объяснил журналистам, что крысы стали крупнее из-за большого содержания белка в человеческой еде. К тому же, грызуны быстро размножаются, что еще больше усложняет решение вопроса. Поэтому местным жителям остается ждать помощи от властей и выносить мусор подальше от дома, чтобы хоть как-то защититься от вредителей.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025