Британское кафе наняло «человека-орла», чтобы отпугивать чаек

Необычный сотрудник зарабатывает около 20 тысяч рублей в день.

В графстве Норт-Йоркшир (Великобритания) хозяева популярного приморского кафе Mister Chips наняли «отпугивателя чаек» в костюме огромного орла. Сегодня 18-летний Кори Гривесон ежедневно зарабатывает 200 фунтов стерлингов (примерно 20 тысяч рублей), патрулируя приморский променад города Уитби в «орлином» образе. При помощи Гривесона владельцы кафе решили избавить своих клиентов от агрессивных чаек, которые постоянно воруют у них картофель фри.

По словам молодого человека, чайки быстро подлетают к людям сбоку, бьют их крылом по лицу, а затем хватают пищу. Тем самым птицы пугают отдыхающих, а особенный дискомфорт они доставляют пожилым людям. Кори нравится его работа, хотя он и говорит, что чайки стали постоянно испражняться на его машину, припаркованную неподалеку. При этом как туристы, так и посетители Mister Chips довольны нововведением: они спокойно едят картофель фри и делают снимки с «человеком-орлом».

«Я стал чем-то вроде местной знаменитости. Но я просто отпугиваю чаек, когда они подлетают слишком близко: бегу на них и кричу», — рассказал Гривесон.

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Между тем Алекс Бойд, один из владельцев Mister Chips, признался, что чайки год от года становятся все большей проблемой. Он пробовал ставить вокруг кафе фигуры орлов на палках, на чайки быстро раскусили обман. Поэтому в итоге хозяева кафе решили нанять «человека-орла». Ход оправдал ожидания: чайки перестали донимать посетителей, а Кори Гривесон полностью вжился в роль и стал говорить с гостями кафе по-птичьи.

«Я не говорю на английском, только на орлином», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании чайки стали нападать на наркоманов и отнимать у них запрещенные вещества.