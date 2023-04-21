Британского туриста споили до смерти в стриптиз-баре. Арестованы 7 человек

Заведение в Польше регулярно спаивало и грабило своих клиентов.

Семь человек – трое женщин и четверо мужчин – были арестованы в Польше по делу о смерти британского туриста, которого спровоцировали выпить 22 шота всего за 90 минут во время посещения польского стриптиз-клуба. Дело произошло давно, но развитие получило только сейчас: 36-летний Марк Кокс умер от отравления алкоголем в 2017 году в клубе Wild Night в Кракове.

Кокс приехал в Краков со своим другом. Мужчинам показался заманчивым бесплатный вход в стриптиз-клуб, и они отправились туда в 16:00 по местному времени. После этого их разделили, а Марка отвели в отдельную комнату.

Затем, между 16:28 и 18:08, несмотря на уже видимое и значительное состояние опьянения и несмотря на его попытки отказаться от употребления алкоголя, сотрудники клуба выдали Марку без заказа 22 порции крепкого алкоголя. Приняв их, он скоропостижно скончался. По данным полиции, никто не пытался оказать Коксу медицинскую помощь. После этого злоумышленники произвели пять транзакций со счета Марка на общую сумму 760 фунтов стерлингов.

Сестра Кокса, Саманта, заявила, что ее семья уже более шести лет пытается добиться справедливости в связи со смертью ее брата. Она заявила, что семья чувствует себя «покинутой», поскольку они не были в курсе каких-либо полицейских расследований. Польская полиция утверждала, что Кокс был пьян, когда вошел в стриптиз-клуб, но Саманта сказала, что это неправда.

Марк Кокс Фото: The Sun

После смерти Кокса его семья пыталась предупредить других туристов, чтобы они избегали стриптиз-клуба – сейчас он закрыт.

Пользователи TripAdvisor также предупреждали туристов о стриптиз-клубе Wild Nights. Пользователь с никнеймом Lars утверждает, что его и его брата «усыпили» в клубе. Он пишет: «Когда мой брат платил, они добавили лишний ноль к его счету, превратив его в 470 фунтов стерлингов вместо 47. Он сказал, что это слишком много, и вместо того, чтобы вернуть ему деньги, его выгнали».

Пользователь Frantz предупредил: «Держитесь подальше от этого места. Короче говоря, охрана опрыскала нас перцовым баллончиком и жестоко избила. Женщины пытались развести нас на деньги».

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Здание в Старом городе Кракова, в котором размещался клуб Wild Nights. Фото: The Sun

В прошлом году клуб подвергся обыску вместе с 20 другими по всей стране после широко распространенных жалоб от обманутых клиентов, которые заявили, что их «накачивали наркотиками и грабили».

На кадрах, опубликованных польской полицией, видно, как полицейские ворвались в клуб, задержали подозреваемых, конфисковали компьютеры, деньги и телефоны.

В том же 2017 году турист из Турции умер в стриптиз-баре, принадлежащем той же компании во Вроцлаве, выпив пять коктейлей за 20 минут. Когда он отказался пить, танцовщица насильно влила ему в рот еще две порции, что зафиксировала камера наблюдения. Мужчина рухнул на пол и в конце концов перестал дышать.

Центральное бюро расследований полиции Польши (CBSP) заявило, что они возбудили более 700 уголовных дел против организованной преступной группировки. По делу проходят уже 58 подозреваемых.