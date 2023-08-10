Бродячая кошка укусила мужчину. Он заразился неизвестной науке инфекцией

Укусы пушистиков могут быть опаснее, чем вы думаете.

В Великобритании 48-летний мужчина, которого укусила бездомная кошка, заразился разновидностью бактерии, которую ученые никогда раньше не видели. Его иммунный ответ на чужеродный микроорганизм был необыкновенным. Всего через восемь часов после множественных укусов руки мужчины распухли до такой степени, что он обратился в отделение неотложной помощи.

Колотые раны от зубов и когтей кошки были очищены и перевязаны, мужчине сделали прививку от столбняка, после чего отпустили домой с антибиотиками. Но через день он вновь пришел в больницу: его мизинец и средний пальцы на левой руке были болезненно увеличены, а оба предплечья покраснели и опухли.

Врачам пришлось хирургическим путем удалить поврежденную ткань вокруг его ран. Ему также внутривенно ввели три разных антибиотика и отправили домой с антибиотиками для перорального приема. На этот раз, к счастью, лечение помогло, и он полностью выздоровел.

Однако врачи не оставляли попыток выяснить, что произошло. Когда они проанализировали микроорганизмы, присутствующие в образцах из его ран, то обнаружили неузнаваемый стрептококкоподобный организм.

Инфицированная рука и предплечье пострадавшего мужчины Фото: Emerging Infectious Diseases, 2023

Streptococcus – это род грамположительных бактерий, вызывающих менингит, острый фарингит, бактериальную пневмонию и конъюнктивит помимо многих других заболеваний.

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Но когда исследователи секвенировали часть генома этой бактерии, она не совпала ни с одним зарегистрированным штаммом. Это был новый микроб, который ученые никогда официально не документировали.

Как оказалось, бактерия принадлежит к другому роду грамположительных бактерий под названием Globicatella. Полное секвенирование генома бактерии показало, что она отличается от других родственных штаммов, таких как G. sulfidfaciens, примерно на 20 процентов. Это указывает на «отдельный и ранее неописанный вид».

Поскольку G. sulfidifaciens устойчив к нескольким распространенным типам антибиотиков, его трудно вывести из организма. К счастью, новый штамм, обнаруженный в Великобритании, хорошо реагировал, по крайней мере, на некоторые антибиотики, но эта история должна стать предупреждением для общественности.

«В этом отчете подчеркивается роль кошек как резервуаров еще не открытых видов бактерий, обладающих патогенным потенциалом для человека», – пишут исследователи.

На кошачьи укусы и царапины, повреждающие кожу, приходится 66 000 посещений отделения неотложной помощи каждый год в Соединенных Штатах. Многим требуются антибиотики или даже хирургическое вмешательство, чтобы предотвратить серьезную инфекцию.

Как все животные, в том числе и мы, кошки могут быть переносчиками некоторых серьезных патогенов. Тот факт, что у них также есть острые зубы и когти, означает, что они могут вонзать их глубоко в вашу кожу – и передавать вредителей прямиком в кровь.

Специалисты отмечают, что если на вас напала бродячая кошка, следует немедленно осторожно промыть ранку с мылом или солью, а затем сразу обратиться к врачу. Глубокие раны надо дополнительно обрабатывать перекисью водорода, йодом и антибактериальной мазью.