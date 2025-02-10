Брошенного в туалете Турции младенца вернут в Россию

18-летняя россиянка родила девочку в аэропорту Анталии в октябре. И оставила её там, а сама попыталась улететь домой.

Малышка, рожденная и оставленная россиянкой в турецком аэропорту в туалете для инвалидов, вернётся в Россию, рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

«Российские дипломаты оказывают содействие профильным органам в работе по возвращению девочки на родину», – пояснил Ветрик в разговоре РИА «Новости».

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Новорожденная была найдена брошенной в унитаз аэропорта Анталии в октябре. Мать девочки Екатерину — на тот момент ей было 18 лет — удалось обнаружить по камерам слежения. Сразу после рождения ребёнка Екатерина и её мать направились на рейс в Москву и намеревались вернуться в Россию без ребёнка.

Женщины сообщили, что о беременности Екатерины не подозревали, якобы перед вылетом у девушки резко заболел живот, и она направилась в туалет, где родила здоровую девочку. В итоге Екатерину и её мать задержали в Турции. Позже новоиспеченную бабушку выпустили под подписку о невыезде, а на Екатерину завели уголовное дело — её грозит до 20 лет тюрьмы. Адвокаты девушки настаивают, что злого умысла в её действиях не было.

Дальнейшая судьба малышки пока под вопросом. На данный момент она получила гражданство России и загранпаспорт, ей выдано свидетельство о рождении. Судя по последним сообщениям, она здорова и с ней всё в порядке.