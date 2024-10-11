Бурятские сказки оживают на страницах этнокомиксов с дополненной реальностью

В Бурятии появился уникальный проект, который объединил в себе древнюю мудрость народных сказок и современные технологии. Красочные этнокомиксы с дополненной реальностью помогут детям погрузиться в удивительный мир родного языка и культуры, сделав процесс обучения увлекательным и интерактивным.

Путешествуя по Бурятии, невозможно не заметить, насколько богата и самобытна культура этого края. Но как сделать так, чтобы молодое поколение не забывало свои корни и с удовольствием изучало родной язык? Ответ на этот вопрос нашла команда из МТС и энтузиастов, которая более года трудилась над созданием уникального сборника сказок «Ожившие легенды Бурятии».

Секрет этой книги – в гармоничном сочетании традиций и инноваций. Пять увлекательных сказок, сложенных бурятским народом, предстают перед читателями в формате ярких комиксов. Но настоящее волшебство начинается, когда вы наводите камеру смартфона на страницы книги. Благодаря технологии дополненной реальности, персонажи сказок буквально оживают, позволяя полностью погрузиться в атмосферу удивительных историй как детям, так и взрослым.

«В наше время крайне важно сохранить свою культуру и язык, а для этого маленькие дети должны с раннего возраста расти в окружении родной культуры. И лучше всего, когда информация доносится в понятной для них форме. Мы же с вами знаем, что наши дети лучше и быстрее нас ориентируются в гаджетах, в приложениях и в новых технологиях. И вот эта мысль натолкнула нас на идею создать проект на стыке трёх моментов. Это технологии, народная мудрость и современная подача материалов», – директор МТС в Бурятии Жанна Дорошова.

Реклама

Фото: Предоставлено МТС

Первыми оценить новаторскую книгу смогли ученики Усть-Ордынской гимназии-интерната в Иркутской области и ребята из Агинского округа Забайкальского края. Их отзывы подтверждают, что этнокомиксы с дополненной реальностью – это не просто красивая идея, а действенный инструмент для изучения родного языка и культуры.

Ознакомиться с этнокомиксами можно в Национальной библиотеке Бурятии, но совсем скоро удивительные книги попадут в каждую школу и библиотеку Бурятии. 433 районные библиотеки и все 472 школы республики получат возможность приобщить детей к богатству бурятского языка и фольклора в увлекательной и современной форме. А значит, у молодого поколения появится еще больше поводов гордиться своими корнями и стремиться сохранить уникальную культуру своего народа.