Бык сбежал с родео и покалечил женщину в красном: видео

Хозяева сняли животное с соревнований.

В США бык сбежал с арены во время родео и напал на женщину в красной рубашке. Помимо нее пострадали еще два человека, сообщает New York Post.

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Трагедия произошла во время 84-го традиционного родео в городе Систерс (штат Орегон). Камеры на арене сняли, как агрессивный бык перепрыгнул через ограждение к зрителям и набросился на женщину в красном. Он несколько раз подбросил ее на рогах, а затем повалил на землю и наступил на нее.

Быка удалось схватить, но в процессе он напал еще на двух человек, включая полицейского. Им понадобилась госпитализация, но на следующий день раненых отпустили домой.

Хозяева быка принесли пострадавшим извинения. Они сказали, что не будут выпускать его на арену в этих соревнованиях — проведут дополнительные тренировки и постараются сделать все, чтобы таких ситуаций не повторялось.

Родео на быке (bull riding) считается самым опасным видеом родео. Согласно правилам спорта в США, наездник должен удержаться на спине животного в течение восьми секунд. Причем, держаться за него он может только одной рукой, вторая должна быть отставлена в сторону. Если это удалось, судьи выставляют участнику оценки. При этом оценивается не только мастерство ковбоя, но и степень разъяренности самого животного. Наездники страдают из-за быков на родео чаще, чем зрители. Известны случаи, когда бык оторвал человеку ухо или сломал ребра. А в 2011 году произошла громкая история, когда 800-килограммовое животное просто затоптало наездника насмерть. За этим наблюдали 800 зрителей.