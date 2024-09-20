Чайка погнула винт российского самолета

Птица погибла, а на борту никто не пострадал.

На Сахалине самолет с пассажирами при посадке столкнулся с чайкой и получил повреждения. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Турбовинтовой Bombardier прилетел из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск и уже готовился к посадке, когда с ним столкнулась «чайка-камикадзе». Птица врезалась в самолет на высоте около 90 метров и погнула лопасть винта.

Несмотря на инцидент, пилоту удалось посадить самолет в штатном режиме. Никто их находящихся на борту (73 пассажира и 4 члена экипажа) не пострадал. После полета специалисты осмотрели судно и нашли части крыльев и туловища птицы на лопастях винта, стойках шасси и воздухозаборнике двигателя, а также на взлетно-посадочной полосе.

Столкновения с птицами опасны для самолетов: это может привести к отказу двигателя и аварийной посадке или даже авиакатастрофе. Обычно такие происшествия случаются вблизи аэропортов — во время взлета или посадки или при полетах на небольших высотах, где наблюдается наибольшая активность птиц.

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