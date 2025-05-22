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Частный самолет рухнул на жилой район в Америке

Частный самолет рухнул на жилой район в Америке

Огонь мгновенно охватил несколько домов и машин.

Небольшой частный самолёт Cessna 550 рухнул на жилой район в калифорнийском городе Сан-Диего ранним утром 22 мая. Как передают местные СМИ, самолет направлялся в аэропорт Монтгомери-Гиббс. Инцидент произошел около 4 утра по местному времени. В этот момент в районе наблюдался густой туман. 

По сообщениям АP, на борту самолета могло находиться от 8 до 10 человек. Точное количество пока неизвестно, но как заявляют местные власти, все они погибли. 

Фото: KGTV

Несмотря на пожар, который мгновенно вспыхнул в жилом районе после крушения самолета, на земле никто не пострадал. Квартал улицы Салмон, где произошла трагедия, в основном включает в себя дома американских военных. 

Сообщается, что от столкновения с обломками самолета и вспышки авиатоплива пострадало около 10 домоd и несколько машин; из-за пожара и опасности возгораний местных жителей пришлось эвакуировать. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. Обстоятельства инцидента сейчас расследуются.

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