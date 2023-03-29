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Частный туристический самолет незаконно приземлился на лед Байкала

Фото: Unsplash

Инспекторы составили на нарушителей протокол по одной из статей КоАП РФ.

Частный самолет с туристами, летевший из Новосибирска, незаконно приземлился на лед озера Байкал в Иркутской области — об этом рассказали в Федеральном государственном бюджетном учреждении (ФГБУ) «Заповедное Прибайкалье». Инцидент произошел в районе пролива Малое Море Прибайкальского национального парка. Госинспектора парка, которые нашли легкомоторный самолет, отметили, что это первый такой случай.

Они сообщили, что заметили самолет с суши во время патрулирования и выехали к месту посадки. Пилот пояснил, что следовал из Новосибирска, а на острове Ольхон у него вместе с пассажирами была запланирована остановка на обед. Инспектора составили протокол по статье 8.39 («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях») КоАП РФ, после чего туристам пришлось покинуть зону нацпарка.

Ранее сообщалось, что чиновники Минприроды предложили разрешить загрязнение Байкала ртутью и другими веществами путем резкого повышения допустимых норм сбросов в само озеро и питающие его реки.

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