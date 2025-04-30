ChatGPT заподозрил у девушки рак по фотографии

Британка попросила нейросеть погадать ей по руке и получила страшное предупреждение.

ChatGPT спас жизнь девушке из Великобритании, определив у нее признаки рака по фотографии. Об этом сообщает Mirror.

По данным таблоида, 22-летняя Тринити Пейдж Дэвенпорт забавы ради обратилась к нейросети с просьбой погадать ей по руке. Но то, что написал ей чат-бот, стало настоящим шоком и заставило ее срочно обратиться к врачу. Искусственный интеллект заметил странную родинку под указательным пальцем девушки, которая могла указывать на акральную лентигинозную меланому — редкую и опасную форму рака кожи.

«Прежде чем мы перейдем к чтению по ладони, я настоятельно рекомендую вам проверить родинку у дерматолога. Это может быть ничего, но его расположение и внешний вид могут напоминать то, что называется акральной лентигинозной меланомой», — написал ChatGPT.

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Тринити испугалась и обратилась к врачу. Сейчас она проходит обследование и благодарит нейросети за своевременное предупреждение. Она считает, что ИИ мог спасти ей жизнь. По ее словам, родинка появилась совсем недавно, что показалось девушке странным, но она не заподозрила ничего плохого и точно не стала бы посещать онколога самостоятельно.