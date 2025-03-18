Человек прожил больше 100 дней с титановым сердцем

Это первый подобный случай в истории.

В Австралии мужчина прожил 105 дней с полностью искусственным титановым сердцем. Это стало первым подобным случаем в истории, пишет ScienceAlert.

По данным журнала, сердце поддерживало жизнь пациента, пока не нашелся донорский орган. Оно перекачивало кровь с помощью магнитного ротора. В начале марта, когда уже появился донорский орган, искусственное сердце успешно заменили на настоящее. Как отметили врачи, до операции пациент даже не мог нормально ходить (не более 15 метров без одышки), а теперь живет обычной жизнью, даже может заниматься спортом.

Медики называют разработку революционной. Они уверены, что в ближайшие 10 лет искусственные сердца из титана могут стать спасением для тех, кто не может дождаться донора. А ждать его иногда приходится месяцами и годами.

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Команда BiVACOR разрабатывала искусственное сердце 25 лет. Оно представляет собой двухкамерный роторный насос, обладающий единственной движущейся деталью. Этот насос может воспроизводить функции обоих желудочков сердца, осуществляя кровеносное давление благодаря ротору, работающему на магнитном принципе. В прошлом году устройство впервые протестировали на человеке в США, а в этом году — в Австралии. Титановое сердце отличается от других аналогов прочностью и долговечностью, в лаборатории оно работает уже четыре года без признаков износа. А небольшой размер позволяет пересаживать устройство даже детям старше 12 лет.