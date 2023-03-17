Человек с самым длинным языком в мире играет им в дженгу

Обладатель длиннейшего языка решил, что такое богатство не должно пропадать зря.

Житель Калифорнии Ник Стоберл с длиной языка 10,1 сантиметра попал в Книгу рекордов Гиннесса, но этой анатомической особенностью его таланты не ограничиваются. Например, недавно Ник за 55 секунд смог убрать своим языком пять деталей из башни в игре «Дженга», и это тоже рекорд.

Средняя длина языка у людей составляет чуть более 7,9 сантиметров у женщин и 8,5 сантиметра у мужчин.

Однажды Ник увидел, как мужчина из Индии рисует своим языком. Тогда он впервые задумался о том, что его выдающийся язык тоже может делать что-нибудь необычное. Он пытался рисовать, но в итоге решил придумать что-нибудь другое.

Например, Ник обнаружил в Книге рекордов Гиннесса случай, когда человек коснулся языком своего носа 281 раза за одну минуту. К сожалению, Нику не удалось побить этот рекорд, потому что он остановился на отметке 246 касаний. Затем Стоберл решил, что может играть своим языком в дженгу – убирать детали так, чтобы она не разрушилась. И оказался прав! Он смог убрать пять штук за минуту – и это оказалось рекордом.

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Ник говорит, что длинный язык не помогает ему распознавать вкусы более эффективно, чем у обычного человека. Зато он может пригодиться для того, чтобы убирать с лица последствия сытного обеда.

«Если я испачкаю лицо во время еды, я могу просто облизнуться и убрать все следы еды прямо на месте. Это экологично, да и салфетки не нужны», – шутит Стоберл.