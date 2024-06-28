Челябинец на велосипеде проехал 8 000 км до Магадана и вернулся домой

Резчик тракторного завода Дмитрий Загвоздин настраивался на маршрут 10 лет.

Велосипедист из Челябинска Дмитрий Загвоздин вернулся домой после своего экстремального путешествия до Магадана, которое продлилось больше месяца, сообщает ГТРК Магадан.

В родной цех Челябинец въехал на своём железном коне.

На шоссейном велосипеде мужчина преодолел около 8 тысяч километров, поставив личный рекорд. Из личных вещей – только лёгкая палатка и термоодеяло.

До этого Дмитрий уже объездил всю Россию, побывав в Красноярске, Чите, Якутске. На путешествие до Магадана велосипедист настраивался последние годы, проезжая не меньше 300 километров в день при любой погоде.

«Почему в Магадан?! Потому что по России уже некуда было ездить», — пояснил своё решение Дмитрий.

Челябинец признался, путь выдался непростым. В какой-то момент велосипедист даже засомневался в собственных силах.

«Я думал, что не смогу», – признался суровый путешественник. — «А оказывается смог».

Во время своего длительного пути, ради которого Дмитрий взял отпуск, он столкнулся с разными ситуациями: заезжал в различные города на своём пути, включая Иркутск, сменил семь запасок, заблудился в лесу, доверясь указанию навигатора.

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Дмитрий Загвоздин в Магадане Фото: Пресс-служба мэрии Магадана для Магаданской Правды

Во время своего длительного пути, ради которого Дмитрий взял отпуск, он столкнулся с разными ситуациями: заезжал в различные города на своём пути, включая Иркутск, сменил семь запасок, заблудился в лесу, доверясь указанию навигатора.

Добравшись до Магадана в середине июня, гордый заводчанин водрузил флаг Челябинского тракторного завода в Нагаевской бухте – таким было пожелание его коллег, которые поддерживают Дмитрия во всех его путешествиях и очень им гордятся.

Перед отъездом из Магадана Дмитрий встретился с заместителем мэра Юрием Казетовым, который вручил велосипедисту альбом и значок-герб Магадана на удачу.

«Отрадно, что Вы выбрали наш город для путешествий и смогли преодолеть все трудности в пути, ведь колымская трасса – дорога для очень сильных и выносливых людей. И если уж Вы доехали до Магадана, то все остальное покажется простым и легким», — заверил Юрий Казетов.

Вернуться в Челябинск Дмитрий решил на самолёте, сдав своего двухколёсного товарища в багаж.

Теперь Дмитрий настроен посетить на велосипеде и другие страны. В планах путешественника увидеть Великую Китайскую стену своими глазами.