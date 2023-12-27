авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Чем можно заразиться от новогодней елки?

Фото: Unsplash

Эксперт рассказал об опасности праздничного дерева.

Живая новогодняя елка (как и сосна, и пихта) может приводить к болезням людей и животных. Об этом в беседе с порталом Лайф предупредил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.

По его словам, в первую очередь, праздничное дерево может быть опасно для аллергиков. Несмотря на то, что аллергия на хвойные деревья встречается редко, реакция на запах и смолу может привести к крапивнице, отеку Квинке и даже анафилактическому шоку.

Реакция может проявиться по-разному: как покраснение на коже или зуд при контакте с елкой, как першение в горле, заложенность носа или слезотечение.

Кроме того, добавил эксперт, на иголках дерева могут быть продукты жизнедеятельности лесных животных и птиц, а это создает риск заражения инфекционными заболеваниями — например, орнитозом. Потому после контакта с елкой лучше мыть руки, особенно детям.

«Но, чтобы успокоить любителей живых елок, отмечу, что такие заболевания встречаются еще реже, чем аллергия на хвойные вечнозеленые деревья», — отметил Сергей Степанов.

Ранее ветеринары предупреждали, что новогодняя елка может быть опасна для домашних питомцев – больше всего рисков несут живые деревья, потому что они бывают заражены клещами. 

Живые елки отогреваются дома, а с ними отогреваются и клещи, зимующие на дереве. В практике ветеринаров бывает, что животных в январе приводят со слабостью и температурой – выясняется, что они больны пироплазмозом. 

Так что лучше ставить дома искусственную елку. А если очень хотите живую – стоит обработать её средством против клещей.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

27 декабря

#питомцы

27 декабря