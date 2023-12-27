Чем можно заразиться от новогодней елки?

Эксперт рассказал об опасности праздничного дерева.

Живая новогодняя елка (как и сосна, и пихта) может приводить к болезням людей и животных. Об этом в беседе с порталом Лайф предупредил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.

По его словам, в первую очередь, праздничное дерево может быть опасно для аллергиков. Несмотря на то, что аллергия на хвойные деревья встречается редко, реакция на запах и смолу может привести к крапивнице, отеку Квинке и даже анафилактическому шоку.

Реакция может проявиться по-разному: как покраснение на коже или зуд при контакте с елкой, как першение в горле, заложенность носа или слезотечение.

Кроме того, добавил эксперт, на иголках дерева могут быть продукты жизнедеятельности лесных животных и птиц, а это создает риск заражения инфекционными заболеваниями — например, орнитозом. Потому после контакта с елкой лучше мыть руки, особенно детям.

«Но, чтобы успокоить любителей живых елок, отмечу, что такие заболевания встречаются еще реже, чем аллергия на хвойные вечнозеленые деревья», — отметил Сергей Степанов.

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Ранее ветеринары предупреждали, что новогодняя елка может быть опасна для домашних питомцев – больше всего рисков несут живые деревья, потому что они бывают заражены клещами.

Живые елки отогреваются дома, а с ними отогреваются и клещи, зимующие на дереве. В практике ветеринаров бывает, что животных в январе приводят со слабостью и температурой – выясняется, что они больны пироплазмозом.

Так что лучше ставить дома искусственную елку. А если очень хотите живую – стоит обработать её средством против клещей.