Чем опасны нарушения осанки и как ее выпрямить? Отвечает врач

Ортопед рассказал, почему важна здоровая спина, и дал несколько упражнений для нее.

Если вы сидите с «круглой» спиной — выпрямите ее прямо сейчас. Иначе такая привычка рано или поздно приведет к проблемам со здоровьем, говорит в беседе с Russian Traveler врач-ортопед Лев Дунаев. Приучить себя держать спину ровно — не так уж сложно, но это того стоит. И вот почему.

Что такое осанка? Осанка — это привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении. Она формируется еще в детстве, когда у ребенка активно развивается скелет. Ее отклонения как у ребенка, так и у взрослого появляются в результате регулярного пребывания в неправильном положении. По сути, искривленная осанка — это результат сидячего и малоподвижного образа жизни.

Лев Дунаев травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Тело удерживают мышцы. Если человек постоянно сутулится, мышцы адаптируются к неестественной позе и уже привыкают к подобному состоянию. Так и формируется осанка. Со временем она закрепляется, и вернуть все в норму становится труднее.

Важно не путать изменения осанки и заболевания самого позвоночника. Например, положение тела может измениться из-за сколиоза. Это патология, при которой деформируется позвоночный столб и меняется его структура. Такое искривление может быть врожденным, приобретенным или возникшим после травмы. В большинстве случаев точная причина появления сколиоза остается неизвестной, и он определяется как идиопатический — возникающий самостоятельно.

Существует несколько гипотез о происхождении этого заболевания, в которых врачи продолжают разбираться. Со стопроцентной уверенностью утверждать, что именно неправильная осанка провоцирует развитие сколиоза нельзя. При этом никто не отрицает: именно отклонения осанки негативно сказываются на состоянии опорно-двигательной системы да и всего организма в целом, поэтому с ними нужно бороться.

Неправильная осанка также может быть следствием плоскостопия, из-за которого неправильно работают мышцы ног и поясничного отдела позвоночника.

Какие бывают нарушения осанки?

Сутулость, круглая, кругловогнутая, плоская или плосковогнутая спина, ассиметричная осанка — признаки неправильного положения тела относительно прямой оси. Подобные изменения в целом можно заметить невооруженным взглядом. Если у человека спина излишне наклонена вперед или назад, одно плечо ниже другого или руки в опущенном положении различаются по длине, однозначно стоит записаться на прием к травматологу-ортопеду и пройти обследование.

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К чему приводит нарушение осанки?

Нарушения осанки приводят к хроническим болям в области спины. Когда человек сутулится, ось позвоночника смещается. Из-за этого создается излишняя нагрузка на межпозвонковые диски, которые со временем изнашиваются. Изменения их структуры в будущем могут вызвать регулярно беспокоящие боли. При неправильной осанке болят мышцы спины и шеи, так как им все время приходится перенапрягаться, чтобы удерживать тело.

Из-за постоянного напряжения в мышцах нарушается кровообращение и образуются участки, откуда не вымывается молочная кислота. В свою очередь это приводит к образованию триггерных точек — островков хронической боли, с которыми очень сложно справиться самостоятельно и даже при помощи специалистов.

Сутулая спина оказывает излишнее давление на грудную клетку, в результате чего снижается жизненная емкость легких. В определенных случаях в такой ситуации могут появиться усталость, вялость и головная боль.

Кроме того, на фоне нарушения осанки при развитии возрастной дегенерации костной ткани (остеопорозе) гораздо быстрее возникают структурные деформации позвоночника, что приводит к уменьшению роста и повышает риск компрессионных переломов при низкоэнергетических травмах.

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Упражнения для осанки

Плотно прижмитесь спиной к стене, опустите руки, расслабьте плечи. Сохраните такое положение на несколько секунд. Повторите до 10 раз.

Это упражнение можно делать и по-другому. Прижмитесь к стене и приподнимитесь на носки. Останьтесь в таком положении на 3-4 секунды и затем вернитесь в первоначальную позу. Повторите до 10 раз. Когда закончите, сделайте несколько шагов, сохраняя правильную осанку.

Несложные тренировки, нацеленные на поддержание баланса, корректируют осанку, развивают гибкость и улучшают координацию. Для этих занятий нужен балансировочный диск. Тренировки с ним укрепляют мышцы живота и поясницы. Полезно для спины делать планку на локтях, пресс на коврике, подъем корпуса лежа на полу, приседания и отжимания.

Сформировать нормальную осанку помогает и ношение ортопедических изделий. Среди них — корректор осанки, ортопедическая обувь и стельки. Правильно подобрать их может травматолог-ортопед.