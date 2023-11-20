Чем ужинали пассажиры «Титаника»? Меню с борта лайнера ушло с аукциона за баснословную сумму

Уникальный артефакт обошелся покупателю в 84 тысячи фунтов стерлингов.

Меню для пассажиров первого класса, путешествовавших на «Титанике», было продано на аукционе за более чем 80 000 фунтов стерлингов (>9 миллионов рублей по текущему курсу). Оно чудом сохранилось и понесло небольшие повреждения от воды.

В меню входили устрицы, блюда из говядины, баранины и утки. Их подавали вечером 11 апреля 1912 года – после того, как лайнер покинул порт в ирландском Квинстауне. Через три дня «Титаник» столкнется с айсбергом и затонет в ночь на 15 апреля.

Меню украшено тисненым красным флагом White Star Line. Первоначально на нем должны были быть позолоченные буквы с инициалами OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью RMS Titanic.

Аукционист Эндрю Олдридж объяснил, что меню побывало в ледяных водах Атлантики.

«Меню представляет собой замечательную уцелевшую реликвию с борта самого известного океанского лайнера всех времен. Оно могло покинуть корабль вместе с выжившим пассажиром, который успел побывать в ледяных волнах, либо было обнаружено у одного из погибших», – Эндрю Олдридж.

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Меню нашли в фотоальбоме 1960-х годов, который принадлежал покойному историку Лена Стивенсона. Он был знатоком своего родного города Доминион в Новой Шотландии, где собирал и хранил исторические документы.