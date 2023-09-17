Чем, в итоге, оказались «мумии инопланетян», которые презентовали в Мексике

Это подделки из контрабандных костей. По факту контрабанды уже возбуждено уголовное дело.

«Мумии инопланетян», которые журналист-уфолог Хайме Мауссан принес на заседание конгресса Мексики, оказались поделками из контрабандных костей, незаконно вывезенных из Перу — об этом рассказали в Минкультуры страны. Мауссан утверждал, что «мумиям» около тысячи лет и это якобы подтвердил радиоуглеродный анализ.

Возраст останков действительно подтвердился — в отличие от их происхождения. Кости доиспанского периода, из которых и смастерили «мумии», незаконно вывезли из Перу в Мексику несколько лет назад. Как отметили в перуанском Минкультуры, по факту контрабанды костей уже возбуждено уголовное дело.

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Уфолог Мауссан демонстрировал мексиканским парламентариям две фигуры, помещенные в ящики со стеклом — их отличал маленький рост, длинные трехпалые руки, а также отсутствие волос и зубов. Как заявил журналист, генетический набор этих существ отличается от человеческого на 30%. Он утверждал, что такие существа когда-то населяли Землю вместе с людьми.

Впрочем, в сети в подлинности «мумий инопланетян» усомнились даже те, кто верит, что люди не одни во вселенной. Пользователи предположили, что «мумии» — это всего лишь подделка из папье-маше или песка. Хайме Мауссан уже представлял публике «останки инопланетян», и они оказались фальсификацией.

Ранее ученые в своем новом исследовании пришли к выводу, что человечество от контакта с инопланетянами отделяет около 400 тысяч лет.