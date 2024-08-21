Чем заняться в Москве до конца лета? Рекомендации от редакции

Завершить лето в Москве предлагает невероятное разнообразие событий, которые оставят самые яркие впечатления. От уникальной фотоохоты на козлов в музеях до увлекательного фестиваля для любителей собак и захватывающей Международной недели кино — каждый найдет что-то по душе. Наслаждаемся культурными и развлекательными событиями города на полную катушку и провожаем это лето достойно.

Иммерсивная фотоохота на козлов

Фото: Biodiversity Heritage Library / Flickr

Если вы любите искусство и хотите добавить немного интерактива в своё культурное времяпрепровождение, обратите внимание на уникальный проект от безалкогольного Velkopopovicky Kozel. В рамках акции «Следуй за Kozel» вы можете отправиться на фотоохоту за изображениями козлов в музеях. Более 1600 музеев по всей России участвуют в этой акции, и ваша задача — найти козлов на картинах и скульптурах. Призов много, включая промокоды на выставки, iPhone 15, отдых на экоферме и ужин в чешском баре. Для участия достаточно сфотографировать козла до 25 сентября и загрузить фото в специальный чат-бот.

Фестиваль «Собаки, друзья и человеки»

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Любители животных, не пропустите фестиваль «Собаки, друзья и человеки», который пройдет 25 августа с 14:00 до 19:00 в парке «Событие» в Раменках. Этот дог-френдли праздник обещает массу развлечений: мастер-классы для владельцев собак, консультации по кинологии и ветеринарии, детскую зону и лекции о жизни домашних питомцев. Также будет возможность познакомиться с собаками из приютов, которые ищут новых хозяев. Участие бесплатное!

Международная неделя кино 2024

Если вы фанат кино, вам непременно стоит посетить Международную неделю кино, которая пройдет в Москве с 23 по 28 августа. На более чем 100 площадках города будут демонстрироваться свыше 300 фильмов, как российских, так и зарубежных. Вас ждут кинопоказы под открытым небом, экскурсии по кинопарку Москино, мастер-классы по операторскому искусству и сценарному делу, а также встречи с известными актерами и режиссерами и живые музыкальные выступления и театрализованные шоу.

Не упустите шанс провести последние дни лета активно и интересно!