Чемпион России разоблачил 5 популярных мифов о спорте

Так ли нужны кардиотренинировки и как быстрее «сжечь» жир?

Спорт — лучшее лекарство от стресса и проверенный способ подтянуть фигуру. Но для того, чтобы добиться результата, нужно четко поставить цель и заниматься правильно. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев в разговоре с Russian Traveler развеял пять популярных мифов и спорте и тренировках.

1. Чем больше времени проводишь в зале, тем быстрее добьешься результата

Телу нужно давать отдых, особенно после каждого интенсивного занятия. Ежедневные изнуряющие тренировки сказываются на состоянии человеческого организма не самым лучшим образом. Чрезмерные и регулярные занятия в зале не дают мышцам отдохнуть и восстановиться, в итоге организм сильно страдает от усталости, а сам результат стоит на месте.

Михаил Кокляев восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса, организатор социального турнира «Сила дворов» Чтобы добиться поставленных задач, достаточно заниматься три-четыре раза в неделю, а оставшиеся «выходные» дни посвятить минимальным нагрузкам, например, легкой утренней пробежке или небольшой велосипедной прогулке по парку.

2. Во время тренировки нельзя пить воду

Этот миф до сих пор актуален среди многих тренеров старой закалки, являясь самым живучим и вредным из всех. Если ваш инструктор настаивает на соблюдении этого правила, бегите от него без оглядки. Интенсивные тренировки в зале вынуждают человеческий организм терять жидкость гораздо быстрее обычного, и если не соблюдать питьевой режим, можно добиться обезвоживания. Употреблять воду во время занятий спортом необходимо, и делать это желательно каждые 20 минут или тогда, когда вы ощущаете такую потребность.

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3. Если ничего не болит, тренировка была бесполезной

Так обычно пугают «новичков», только пришедших в спортивный зал. Вы не ощущаете нытья в мышцах? Ничего не болит? Значит, тренировка была бесполезной из-за того, что вы «не выкладывались полностью». Однако неприятные ощущения в теле — всего лишь условный показатель, на который не стоит всецело полагаться. Обычно ноющие мышцы свидетельствуют о получении нагрузки и характерны для человека на самой ранней стадии приобщения к спорту. Разумеется, ваша тренировка даже без боли не будет бесполезной.

4. Чтобы похудеть, нужно обязательно заниматься кардиотренировками

Для того, чтобы похудеть и сжечь жир, необязательно заниматься кардиотренировками. Стройность достигается за счет дефицита калорий (то есть, когда потребления еды будет меньше, чем организм может израсходовать за сутки), а качество тела можно улучшить благодаря силовым тренировкам, когда идет укрепление и рост мышц. Однако кардиотренировки позволяют прийти к дополнительному расходу калорий — а значит, создается тот самый дефицит для того, чтобы похудеть и уничтожить лишний жир. Вот почему достичь заветного эффекта, прибегая к указанному виду занятий, будет немного проще.

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5. Занятия спортом — лучший способ похудеть

Вопреки распространенному заблуждению, одними тренировками в зале «сжигать» сытные ужины точно не получится. Сбросить вес можно, пересмотрев свой привычный рацион питания, что в похудении считается куда более эффективным способом расстаться с лишними килограммами. Даже во время «легкого перекуса» можно приобрести 800-900 лишних калорий и не заметить. Именно поэтому для снижения веса нужно сочетать тренировки с определенной диетой.