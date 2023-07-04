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Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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Чемпион России разоблачил 5 популярных мифов о спорте

Фото: Unsplash

Так ли нужны кардиотренинировки и как быстрее «сжечь» жир?

Спорт — лучшее лекарство от стресса и проверенный способ подтянуть фигуру. Но для того, чтобы добиться результата, нужно четко поставить цель и заниматься правильно. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев в разговоре с Russian Traveler развеял пять популярных мифов и спорте и тренировках.

1.

Чем больше времени проводишь в зале, тем быстрее добьешься результата

Телу нужно давать отдых, особенно после каждого интенсивного занятия. Ежедневные изнуряющие тренировки сказываются на состоянии человеческого организма не самым лучшим образом. Чрезмерные и регулярные занятия в зале не дают мышцам отдохнуть и восстановиться, в итоге организм сильно страдает от усталости, а сам результат стоит на месте. 

2.

Во время тренировки нельзя пить воду

Этот миф до сих пор актуален среди многих тренеров старой закалки, являясь самым живучим и вредным из всех. Если ваш инструктор настаивает на соблюдении этого правила, бегите от него без оглядки. Интенсивные тренировки в зале вынуждают человеческий организм терять жидкость гораздо быстрее обычного, и если не соблюдать питьевой режим, можно добиться обезвоживания. Употреблять воду во время занятий спортом необходимо, и делать это желательно каждые 20 минут или тогда, когда вы ощущаете такую потребность.

Фото: Unsplash
3.

Если ничего не болит, тренировка была бесполезной

Так обычно пугают «новичков», только пришедших в спортивный зал. Вы не ощущаете нытья в мышцах? Ничего не болит? Значит, тренировка была бесполезной из-за того, что вы «не выкладывались полностью». Однако неприятные ощущения в теле — всего лишь условный показатель, на который не стоит всецело полагаться. Обычно ноющие мышцы свидетельствуют о получении нагрузки и характерны для человека на самой ранней стадии приобщения к спорту. Разумеется, ваша тренировка даже без боли не будет бесполезной.

4.

Чтобы похудеть, нужно обязательно заниматься кардиотренировками

Для того, чтобы похудеть и сжечь жир, необязательно заниматься кардиотренировками. Стройность достигается за счет дефицита калорий (то есть, когда потребления еды будет меньше, чем организм может израсходовать за сутки), а качество тела можно улучшить благодаря силовым тренировкам, когда идет укрепление и рост мышц. Однако кардиотренировки позволяют прийти к дополнительному расходу калорий — а значит, создается тот самый дефицит для того, чтобы похудеть и уничтожить лишний жир. Вот почему достичь заветного эффекта, прибегая к указанному виду занятий, будет немного проще.

Фото: Unsplash
5.

Занятия спортом — лучший способ похудеть

Вопреки распространенному заблуждению, одними тренировками в зале «сжигать» сытные ужины точно не получится. Сбросить вес можно, пересмотрев свой привычный рацион питания, что в похудении считается куда более эффективным способом расстаться с лишними килограммами. Даже во время «легкого перекуса» можно приобрести 800-900 лишних калорий и не заметить. Именно поэтому для снижения веса нужно сочетать тренировки с определенной диетой.

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