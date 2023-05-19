Четверо детей 17 дней выживали в джунглях Колумбии после авиакатастрофы

Трое летевших с ними взрослых и пилот погибли.

Четверо детей выжили после 17 дней в колумбийских джунглях — они оказались там после авиакатастрофы. Самолет Cessna 206 потерпел крушение 1 мая из-за отказа двигателя. Пилот успел подать аварийный сигнал, при помощи которого воздушное судно нашли спустя 370 часов поисков. На борту Cessna 206 находилось тело пилота, но семерых пассажиров — троих взрослых и четверых детей — не было.

Спустя 16 дней, во вторник, 16 мая, спасатели обнаружили в колумбийских джунглях тела трех взрослых пассажиров. А на следующий день, 17 мая, президент страны Густаво Петро рассказал о чудесном спасении четверых маленьких пассажиров.

«После напряженной поисковой работы, которую провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны», — сообщил глава государства.

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Ранее сообщалось, что загадочная гибель пилота самолета поставила в тупик американскую полицию.